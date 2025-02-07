Для журналиста Forbes Сергея Мингазова запросили шесть лет колонии по делу о «фейках» про армию

Прокуратура потребовала приговорить журналиста Forbes Сергея Мингазова к шести годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщило издание «Говорит НеМосква».

Дело Мингазова рассматривает Центральный районный суд Хабаровска.

Поводом для преследования журналиста стали три репоста, которые он сделал в свой телеграм-канал «Хабаровская Мингазета» в 2022 году. Все они касались событий в украинском городе Буче. Как пишет «Говорит НеМосква», первый репост был из канала Faridaily 3 апреля, второй — из канала журналиста Дмитрия Колезева 4 апреля, третий — из канала «Сибирь. Реалии» 10 мая.

По версии следствия, информация в этих постах не соответствует позиции Минобороны, может вызвать у читателей «страх и тревогу», а также «дискредитирует власти».

Мингазова задержали в апреле 2024 года, суд отправил его под домашний арест. Ему, в частности, запрещено пользоваться интернетом. Из-за этого, как рассказывали друзья журналиста, он не может работать.

«С этой мерой пресечения Сергей не может даже на „Озоне“ зарегистрироваться. Понимаете, даже послать резюме — нужен выход в интернет. Он пытался оспорить этот жесткий запрет: хотя бы разрешите работу не журналистом. Судья в отказ категорический пошла», — рассказывал друг семьи Мингазова.