Россию заподозрили в слежке за ядерными арсеналами в Европе. Шпионские дроны запускали с судов «теневого флота»

Россия несколько лет наблюдала за ядерными объектами в странах Европы, используя для слежки дроны, запущенные с судов «теневого флота». К такому выводу, пишет The Guardian, пришли эксперты Международного института стратегических исследований ( ).

С конца 2024 года было зафиксировано 144 инцидента с дронами-шпионами более чем в 10 европейских странах. При этом ни разу такие беспилотники не были сбиты, отмечается в исследовании.

Дроны, в числе прочего, были замечены возле баз британских ВВС и баз ВВС США в Великобритании. В конце ноября беспилотники заметили возле авиабазы Лейкенхит в Великобритании. В июле 2025 года на этой базе был размещен американский ядерный арсенал.

Беспилотники, предполагают эксперты, запускали с судов «Сезонс 1» (Seasons 1) или «Хав Долфин» (Hav Dolphin) — они находились в море недалеко от военных объектов, рядом с которыми заметили дроны. Оба судна относятся к «теневому флоту», с помощью которого Россия перевозит нефть в обход санкций.

В мае 2026 года дроны заметили возле базы подводных лодок в Германии, недалеко от которой также находилось в тот момент судно «Хав Долфин». Это же судно вместе с тремя другими судами «теневого флота» находилось в районе французской базы Иль-Лонг, где также хранится ядерное оружие. В декабре 2025 года там заметили неопознанные дроны, прилетевшие со стороны моря.

В ноябре и декабре 2025 года беспилотники обнаружили возле авиабазы Кляйне-Брогель в Бельгии и авиабазы Волкель в Нидерландах, где также размещено ядерное оружие. В тот момент, когда были зафиксированы инциденты с дронами, в этих районах находились суда «теневого флота».

В исследовании приводятся еще несколько случаев, когда суда «теневого флота» находились недалеко от тех мест, где были замечены неопознанные дроны. Эксперты IISS предполагают, что в операции участвовали несколько судов — с одних запускали дроны, а другие оказывали поддержку, в том числе ретранслируя сигналы для беспилотников.

В IISS считают, что Россия провела скоординированную разведывательную кампанию с использованием БПЛА, которой оборона стран НАТО оказалась не готова противодействовать.

Россию подозревали в причастности к инцидентам с неопознанными дронами, из-за которых, в частности, прерывали работу аэропорты Дании и Норвегии. Однако официально власти заявляли, что у них нет доказательств причастности России. В Кремле обвинения в запуске дронов в европейских странах называли голословными.

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