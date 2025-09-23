Аэропорты Копенгагена и Осло приостанавливали работу из-за неопознанных дронов

Аэропорт столицы Дании Копенгагена вечером 22 сентября приостановил прием и отправку самолетов из-за пролета дронов в районе аэропорта. Об этом сообщили в полиции Копенгагена. По данным правоохранительных органов, были зафиксированы пролеты двух-трех дронов.

Примерно через три часа аэропорт Копенгагена в своих соцсетях сообщил, что возобновляет работу. «Однако возможны задержки и отмены рейсов. Просим пассажиров уточнять информацию у своих авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Полиция и другие правоохранительные органы проводят расследование.

Как уточняет BBC News со ссылкой на сервис Flightradar24, около 35 рейсов, направлявшихся в Копенгаген, были перенаправлены в другие аэропорты. «Неизвестно, откуда взялись дроны. Также неизвестно, куда они направились после этого», — заявил на пресс-конференции заместитель инспектора полиции Дании Якоб Хансен.

Один неопознанный дрон также был замечен над аэропортом Гардермуэн в столице Норвегии Осло. Представитель Гардермуэн сообщил телеканалу NRK, что воздушное пространство над аэропортом закрыто с полуночи (01:00 по московскому времени). Примерно в 03:30 по местному времени в аэропорту сообщили, что прием и отправка рейсов возобновлены.

NRK со ссылкой на данные Flightradar24 отмечает, что как минимум шесть самолетов находились в районе аэропорта перед его закрытием. Самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

