В Дании аэропорт приостановил работу из-за неопознанных дронов

В Дании аэропорт города Ольборг вечером 24 сентября приостановил прием и отправку самолетов после того, как в его воздушном пространстве обнаружили неопознанные беспилотники. Об этом сообщили в местной полиции.

Сообщение о дронах полиция получила в 21:44 по местному времени (22:44 мск). Сколько именно беспилотников было замечено, не уточняется.

«Мы пока не можем комментировать цель полета дронов в этом районе и не можем ничего сказать о том, кто за этим стоит. Однако могу заявить, что мы ведем интенсивное расследование и разведывательную работу с целью выяснения мотивов и установления лиц, стоящих за пролетом [дронов]», — заявил главный инспектор полиции области Северная Ютландия Йеспер Бейгор.

В связи с закрытием воздушного пространства два самолета, которые должны были приземлиться в Ольборге, были отправлены обратно в Копенгаген, еще один рейс перенаправили в другой аэропорт.

Примерно в 04:00 по местному времени полиция объявила, что беспилотники больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта.

BBC News сообщает, что три небольших аэропорта на юге Дании — Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп (Войенс) — также сообщили о беспилотниках. Эти аэропорты не закрывались. Другие подробности не уточняются.

Вечером 22 сентября аэропорт столицы Дании Копенгагена приостановил прием и отправку самолетов из-за пролета дронов. Около 35 рейсов, направлявшихся в Копенгаген, были перенаправлены в другие аэропорты. В полиции заявляли, что не знают, откуда прилетели дроны, и куда они направлялись. В тот же день неопознанный дрон также был замечен над аэропортом Гардермуэн в столице Норвегии Осло. Воздушное пространство над аэропортом закрывали на несколько часов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала произошедшее «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру» страны. Она заявила, что власти все еще выясняют, кому принадлежали беспилотники, но не исключила причастность России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти обвинения голословными.