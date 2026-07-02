OpenAI предложил передать администрации Трампа 5% своих акций

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT) предложила передать 5% своих акций под контроль администрации президента США, пишет Financial Times.

По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, передача доли в компании — лучший способ разделить с правительством выгоды от бурного развития ИИ. По замыслу Альтмана, акции нужно направить в специальный государственный фонд, который будет получать и распределять дивиденды.

OpenAI предлагает поступить аналогичным образом и другим компаниям, занимающимся искусственным интеллектом. Речь идет как о публичных компаниях, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, так и о тех, кто, как и сама OpenAI, пока не проводил первичное размещение акций (IPO). Поддерживает ли кто-либо еще такую идею, неизвестно.

Передача доли компании государству, отмечает издание, может помочь наладить хорошие отношения с администрацией Дональда Трампа, которая все больше оказывает давление на компании, связанные с ИИ.

Правительство США в середине июня обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5. Из-за того, что отличить пользователя иностранца от пользователя с гражданством США оперативно невозможно, Anthropic закрыла доступ для всех. ИИ-модели стали вновь доступны с 1 июля после переговоров с правительством.

OpenAI в конце июня открыла предварительный доступ к своей новейшей ИИ-модели GPT-5.6. только пользователям из согласованного с правительством списка. Для широкого круга пользователей GPT-5.6 станет доступна позднее. Альтман, сообщало Reuters, объявил, что в принципе считает «хорошей идеей» дополнительную проверку ИИ-моделей на безопасность, но ему «не нравится идея, что правительство выбирает пользователей».

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