США сняли запрет на доступ иностранцев к самым мощным ИИ-моделям Anthropic

Министерство торговли США сняло экспортный контроль с ИИ-моделей компании Anthropic — Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила сама компания.

Доступ пользователям начнут возвращать 1 июля.

По информации Reuters, министр торговли США Говард Лютник в письме в адрес компании заявил, что запрет снимается после того, как Anthropic «согласилась активно выявлять и устранять риски безопасности, связанные с ИИ-моделями», а также усилить работу с правительством США.

Правительство США обязало Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5 — 12 июня. Запрет распространялся в том числе на самих сотрудников Anthropic, у которых нет американского гражданства. Власти США, отдавая соответствующее распоряжение, сослались на соображения национальной безопасности, не став уточнять детали. Anthropic объявила, что отключит Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов.

Спустя две недели Anthropic сообщила, что власти США разрешили ей предоставить некоторым «надежным» американским организациям доступ к Mythos 5.

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