Власти США разрешили Anthropic предоставить «надежным» американским организациям доступ к модели Claude Mythos 5
Правительство США частично отменило свое распоряжение, приостановившее доступ к передовым моделям Anthropic — разработчика семейства языковых моделей Claude.
Компания Anthropic сообщила 26 июня, что власти США разрешили ей предоставить некоторым «надежным» американским организациям доступ к своей мощной модели искусственного интеллекта Claude Mythos 5.
Источник Reuters сообщил, что доступ к Mythos 5 получат более 100 компаний и учреждений, в том числе многие участники списка Fortune 500, в который входят 500 крупнейших компаний США по размеру выручки.
Anthropic продолжает работать с правительством, чтобы расширить доступ к Mythos 5 и вернуть в общее пользование модель Fable 5, которую отключили ранее.
Anthropic сообщила 12 июня, что власти обязали компанию закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5, после чего разработчик отключил модели для всех пользователей.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла жесткие меры по контролю за выпуском передовых моделей компании Anthropic и ее конкурента OpenAI (разработчика ChatGPT), опасаясь, что мощные системы искусственного интеллекта могут неправомерно использовать сотрудники военной разведки в Китае, России или других странах.