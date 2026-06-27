Власти США разрешили Anthropic предоставить «надежным» американским организациям доступ к модели Claude Mythos 5

Правительство США частично отменило свое распоряжение, приостановившее доступ к передовым моделям Anthropic — разработчика семейства языковых моделей Claude.

Компания Anthropic сообщила 26 июня, что власти США разрешили ей предоставить некоторым «надежным» американским организациям доступ к своей мощной модели искусственного интеллекта Claude Mythos 5.

Источник Reuters сообщил, что доступ к Mythos 5 получат более 100 компаний и учреждений, в том числе многие участники списка Fortune 500, в который входят 500 крупнейших компаний США по размеру выручки.

Anthropic продолжает работать с правительством, чтобы расширить доступ к Mythos 5 и вернуть в общее пользование модель Fable 5, которую отключили ранее.

Anthropic сообщила 12 июня, что власти обязали компанию закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5, после чего разработчик отключил модели для всех пользователей.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла жесткие меры по контролю за выпуском передовых моделей компании Anthropic и ее конкурента OpenAI (разработчика ChatGPT), опасаясь, что мощные системы искусственного интеллекта могут неправомерно использовать сотрудники военной разведки в Китае, России или других странах.

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