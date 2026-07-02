Минэнерго предупредило, что чаты, где водители ищут бензин, могут «представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных»
В министерстве энергетики РФ предостерегли пользователей чатов, в которых люди делятся информацией о наличии бензина на заправках.
Ведомство отмечает, что с конца июня наблюдается «рост активности» ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС, и пишет, что такая информация «якобы вносится самими автомобилистами».
Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках.
Минэнерго постоянно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов и работает, чтобы обеспечить его скорейшую стабилизацию, добавили в ведомстве.
Топливный кризис, начавшийся после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, охватил практически все регионы России. Водители часами стоят в очередях на заправках и создают чаты, в которых делятся информацией, где можно найти бензин. Как минимум в четырех регионах такие чаты заблокировал мессенджер «Макс». Причины блокировок не объяснились.