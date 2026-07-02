Крупнейшая судоходная компания Иркутской области отменяет рейсы из-за топливного кризиса

Крупнейшая судоходная компания Иркутской области «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) сокращает количество регулярных и экскурсионных рейсов и поднимает цены на билеты из-за топливного кризиса.

В заявлении компании говорится, что объемы топлива, доступные для распределения, направляются на «выполнение социально значимых транспортных обязательств». Приоритетом судоходная компания называет субсидируемые перевозки и паромные переправы.

«Восточно-Сибирское речное пароходство» ежегодно перевозит около 600 тысяч пассажиров и около двух миллионов тонн грузов в Иркутской области и Бурятии. У компании есть 17 рейсовых маршрутов и четыре паромные переправы: поселок МРС — остров Ольхон, Листвянка — порт Байкал, Балаганск — Игжей и Свирск — Каменка.

В летнем расписании компании указано, что у нее семь экскурсионных маршрутов и четыре регулярных рейса: три из Иркутска, один из Балаганска.

В Иркутской области с 28 июня введен режим повышенной готовности — как пояснял глава региона, «чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в связи с бензиновым кризисом». Продажу топлива на заправках «Роснефти» ограничили до 50 литров в сутки на один автомобиль.

Губернатор Иркутской области отметил, что необходимо пресекать попытки продажи топлива, «идущие вразрез с законом». Вскоре после этого МВД отчиталось, что полиция составила четыре протокола на местных жителей, пытавшихся перепродать бензин по завышенным ценам.

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