Полиция в Иркутске сообщила о задержании четверых перекупщиков, пытавшихся продать бензин по завышенным ценам

Полиция в Иркутской области составила четыре протокола на местных жителей, пытавшихся перепродать бензин по завышенным ценам, сообщили в региональном управлении МВД.

Протоколы составлены по административной статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (14.1 КоАП). В трех случаях бензин продавали в интернете, еще в одном — рядом с территорией АЗС.

Один из нарушителей, 20-летний местный житель, разместил на онлайн-площадке объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр, уточнили в МВД. По объявлению на «сделку» приехали оперативники. Подробностей о других трех случаях полицейские не привели.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил, что в регионе вводится режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в связи с бензиновым кризисом. Кобзев также рекомендовал региональному управлению МВД и управлению Росгвардии «обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях» и отметил, что нужно пресекать попытки продажи топлива, «идущие вразрез с законом».

Читайте также

Карта бензинового кризиса: в каких регионах России топлива не хватает особенно сильно? Отвечают пользователи «Яндекса»

Читайте также

Карта бензинового кризиса: в каких регионах России топлива не хватает особенно сильно? Отвечают пользователи «Яндекса»