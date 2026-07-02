Евросоюз планирует отменить пошлины на импорт большинства продуктов из Армении

В рамках мер по поддержке Армении Евросоюз собирается отменить пошлины на 80% импорта из этой страны. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 2 июля.

Пошлинами, пишет Bloomberg, не будет облагаться импорт в ЕС свежих овощей и фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.

Помимо этого Евросоюз выделит Армении 52 миллиона евро и направит в республику экспертов, которые помогут расширить поставки армянской продукции в страны ЕС.

Меры поддержки Армении еще должны поддержать страны — члены ЕС и одобрить Европарламент.

В середине июня о планах ЕС освободить от пошлин импорт продукции из Армении сообщала Financial Times. Эксперты, опрошенные изданием, тогда указывали, что Армения может столкнуться со сложностями с перевозкой скоропортящихся товаров, так как у нее нет прямого выхода к морю. Они также отмечали, что беспошлинный ввоз армянских спиртных напитков, вероятно, вызовет недовольство виноделов из стран ЕС, в первую очередь, из Франции.

Россия в конце мая — начале июня последовательно запрещала импорт продукции из Армении, в том числе цветов, минеральной воды, овощей и фруктов. Ограничения, о которых объявлял Россельхознадзор, вводили перед парламентскими выборами, которые прошли в республике 7 июня, а также на фоне попыток Армении сблизиться с Евросоюзом. По итогам выборов Пашинян сохранил пост премьер-министра. Через несколько дней после выборов Россия запретила ввоз из Армении всей подкарантинной продукции.

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