Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. И пригрозила «кое-кому» провалом на думских выборах
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обвинила российское правительство в том, что оно скрывает реальные масштабы топливного кризиса. По ее словам, почти треть НПЗ в стране выведена из строя, но вице-премьеры и министры об этом не говорят.
«Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно», — пишет Останина в своем телеграм-канале.
В посте она предупредила о более серьезных последствиях кризиса, а также заявила, что его последствия могут отразиться на результатах выборов в Госдуму в сентябре:
Часть заправок во Владимирской и Московской областях опоясана лентой. Очередей нет. Бензина тоже. Очередь из фур и грузовиков означает только одно: цены на перевозимые ими товары непременно подскочат, если не завтра, то к осени. Уверена, люди крепко подумают, кому доверить свою судьбу в сентябре. И никакие ДЭГи и трехдневки кое-кому не помогут.
Такую реакцию, судя по всему, вызвало вчерашнее заявление вице-премьера правительства РФ Александра Новака. Он сказал, что в России есть дефицит топлива «на отдельных заправках», но в целом, по его мнению, «внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом».
Топливный кризис в России усилился в последний месяц. Дефицит бензина возник из-за участившихся атак украинских дронов на НПЗ. В результате почти во всех регионах страны ввели те или иные ограничения на продажу топлива.