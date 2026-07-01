Зампреда Духовного управления мусульман России снова оштрафовали из-за картины в его офисе
Судья Тишинского районного суда Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей заместителю председателя Духовного управления мусульман России Дамиру Мухетдинову по статье о разжигании вражды, сообщили «Осторожно, новости».
Поводом для административного дела стали две картины в офисе Мухетдинова: «Пленение Василия Темного под Суздалем» и «Пир на Калке». Фото с картинами выложили на сайт ДУМ РФ после встречи муфтия с мусульманами из Донецка.
В начале июня Мухетдинова оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье об осквернении религиозных предметов из-за той же картины о битве на Калке между монгольским и русским войсками в 1223 году.
Весной в России прошла волна задержаний и арестов муфтиев и других мусульманских религиозных и общественных деятелей. Политологи-исламоведы, независимые журналисты и Z-блогеры считают целью этой волны преследований борьбу силовиков с Духовным управлением мусульман России и лично с его руководителем — муфтием Равилем Гайнутдином.