В России массово задерживают муфтиев — по обвинениям от подкупа до терроризма Это кампания против главы Духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина, считают эксперты
В мае из разных регионов России поступили сообщения о задержаниях и арестах муфтиев и других мусульманских религиозных и общественных деятелей. Некоторых из них обвиняют по террористической статье — в сотрудничестве с организацией «Братья-мусульмане». Политологи-исламоведы, независимые журналисты и даже Z-блогеры называют целью этой волны преследований борьбу силовиков с Духовным управлением мусульман (ДУМ) России и лично с его руководителем — муфтием Равилем Гайнутдином. Рассказываем, что об этом известно.
В России — серия арестов и задержаний популярных муфтиев и мусульманских религиозных деятелей
Информация о задержаниях и арестах муфтиев, мусульманских религиозных и общественных деятелей в разных регионах страны начала появляться в середине мая. Можно выделить три основных и на первый взгляд не связанных между собой дела.
- В Саранске по подозрению в даче взятки задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. По версии силовиков, он пытался подкупить руководителя одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Асаинова вскоре освободили. Вместе с ним, как сообщалось, были задержаны еще пять активных членов мусульманской общины Мордовии. Об их судьбе ничего неизвестно.
- В Москве на 15 суток арестовали имама мечети в Южном Бутово, бывшего муфтия Карелии Висам Али Бардвила. Его обвинили в неповиновении полиции в аэропорту Шереметьево.
- По данным «Коммерсанта», еще в «десятых числах» мая по обвинению в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане» арестовали бывшего главу «Общины мусульман Северо-Запада» Мухаммада Хенни, его родственницу Регину Хенни, заместителя муфтия Саратовской области Нидаля аль Хиха, ингушского богослова Ахмеда Тангиева и еще четверых человек. Согласно разрозненным сообщениям, фигурантов этого дела задерживали в Петербурге, Саратове и Северной Осетии.
Задержанные и арестованные пользовались популярностью среди верующих, рассказал «Важным историям» политолог и исламовед Ринат Мухаметов. Например, московский имам Али Бардвил считался заметным проповедником среди молодежи, поскольку старался проповедовать светским языком. Богослов Ахмед Тангиев считался авторитетным имамом в родной Ингушетии и участвовал в антитеррористических просветительских мероприятиях. Мухаммада Хенни исламовед назвал «проповедником с уклоном в общественники».
Дело муфтиев считают политическим, а главной мишенью этих нападок называют Духовное управление мусульман
Эксперты, независимые издания и даже провластные телеграм-каналы отмечают связь задержанных и арестованных с Духовным управлением мусульман (ДУМ) России и лично с его руководителем муфтием Равилем Гайнутдином. Политолог-исламовед Руслан Айсин, говоривший с «Радио Свобода», и Ринат Мухаметов уверены, что речь идет о политических преследованиях, которые наносят системный удар по структурам Гайнутдина. Ответственными за эту кампанию эксперты считают силовиков, в том числе ФСБ.
Несмотря на демонстрацию лояльности к российским властям, ДУМ и другие структуры Гайнутдина, по мнению политологов, до последнего времени сохраняли частичную автономию от политики Кремля. Структуры руководителя ДУМа, отмечает Мухаметов, удачно встроились в госсистему России, позволив властям демонстрировать «витринный ислам» и укреплять связи с Турцией и арабскими странами. При этом Гайнутдин годами выступал в поддержку иностранцев, приезжающих на заработки в Россию, и критиковал действия правоохранительных органов.
С одной стороны, глава ДУМ упоминал в молитвах Владимира Путина, поддерживал мобилизацию и заключал соглашения о поддержке и реабилитации участников войны с Украиной. С другой стороны, он критиковал Кремль за препятствия в объединении муфтиятов, выступал против сноса мечетей и предлагал через мечети интегрировать иностранцев в российское общество. Гайнутдин продолжал выступать в защиту иностранцев после теракта в «Крокус Сити Холле» и усилившегося давления на них со стороны российских силовиков. Недавно он также обратился к Путину, попросив не одобрять законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей.
К версии силовиков о связях арестованных с «Братьями-мусульманами» эксперты относятся скептически. «Надо быть совсем безбашенным человеком, чтобы участвовать в заседаниях организации, которая запрещена в России долгие годы. Большинство фигурантов — палестинцы. Их легче к этому пристроить. Во-вторых, силовики пытаются пробросить мостик от противостояния на Ближнем Востоке: ХАМАС — это ответвление „Братьев-мусульман“, значит, зацепим их за это», — рассуждает Руслан Айсин. Мухаметов считает, что связи с запрещенной организацией объясняются попытками отрезать имамов, в том числе арабского происхождения, от международной поддержки.
В самом ДУМе, Совете муфтиев России (его тоже возглавляет Гайнутдин — прим. «Медузы») и региональных духовных управлениях масштабные преследования коллег и сторонников публично никак не комментируют.
Политологи считают, что аресты скажутся на всем Поволжье, а региональным муфтиятам придется усерднее демонстрировать лояльность Кремлю. Конечным бенефициаром этой ситуации «Важные истории» и «Радио Свобода» называют другие крупные исламские организации России, конкурирующие с ДУМом. Например, Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) под руководством Талгата Таджуддина.