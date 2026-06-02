Зампреда Духовного управления мусульман России оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Мировой судья в Москве оштрафовал первого зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова на 150 тысяч рублей по статье об осквернении религиозных предметов (часть 2 статьи 5.26 КоАП), сообщила пресс-служба московских судов.

Поводом для штрафа стали картины на «исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси», висящие в рабочем кабинете Мухетдинова. По мнению специалистов, которые провели экспертизу, эти картины могли сформировать «негативное отношение» к представителям групп лиц, «объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности».

Речь идет о , изображающей битву на реке Калке между монгольским и русским войсками в 1223 году. В феврале 2025 года на нее публично пожаловался член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков, который написал, что в кабинете зампредседателя ДУМ висит картина «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».

Тогда же Мухетдинов пояснял, что в его кабинете висят несколько картин, относящихся к «разным системообразующим событиям отечественной истории». Конкретно на этой картине, добавил Мухетдинов, предки его народа «изображены не в рядах монголов, празднующих свой триумф, а под их щитами, ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика в лице монгольской армии». Мухетдинов заявил, что считает обвинения в свой адрес «неадекватными». Позже он убрал картину из кабинета.

«Медиазона» пишет, что еще одним основанием для протокола на Мухетдинова стала картина «Пленение князя Василия II Темного», также изображающая исторический сюжет 1445 года — битву казанских татар под Суздалем.

В мае в России прошла волна задержаний и арестов муфтиев и других мусульманских религиозных и общественных деятелей. Политологи-исламоведы, независимые журналисты и Z-блогеры считают целью этой волны преследований борьбу силовиков с Духовным управлением мусульман России и лично с его руководителем — муфтием Равилем Гайнутдином.

