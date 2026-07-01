«Яндекс. Такси» попросил региональные власти увеличить лимиты топлива для таксистов

Компания «Яндекс Такси» попросила у региональных властей и сетей АЗС увеличить лимит топлива для водителей такси. Об этом «Интерфаксу» рассказали в такой компании.

В «Яндекс Такси» утверждают, что сервис «не наблюдает» системного роста цен или оттока водителей из-за топливного кризиса, однако в регионах, где действуют ограничения на продажу, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно.

«Коммерсант» 30 июня писал, что многие водители такси стали реже выходить на линию, а также отказываться от дальних маршрутов, опасаясь остаться без топлива.