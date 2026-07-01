Рэпер Гуф вступит в партию «Новые люди». Но в выборах в Госдуму участвовать не будет

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) вступит в партию «Новые люди», сообщил телеканал RTVI. Позже эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе «Новых людей».

В партии заявили, что к ней «присоединяются кумиры разных поколений», так как «Новые люди» «продвигают важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу».

Чем Долматов будет заниматься в партии, не уточняется.

Обновлено. Рэпер Гуф не вошел в списки партии «Новые люди» на выборах в Госдуму, пишет ТАСС.

«Коммерсант» также пишет, что «Новые люди» планируют выдвинуть на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 208 в московских Черемушках бывшего участника «Фабрики звезд» и солиста группы «Корни» Александра Бердникова.

В первую тройку федерального списка партии вошли лидер партии Алексей Нечаев, его заместитель Владислав Даванков и замглавы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

В феврале 2026 года суд в Подмосковье приговорил Алексея Долматова к одному году условного срока по обвинению в самоуправстве. Такое же наказание назначили другу музыканту Геворгу Саруханяну. Дело завели после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, рэпер и его друг отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении. Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. В мае нынешнего года дело прекратили в связи с примирением сторон.

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