Уголовное дело о драке в бане, по которому рэпер Гуф получил условный срок, прекратили в связи с примирением сторон
Московский областной суд прекратил уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК), одним из обвиняемых по которому проходил рэпер Гуф (Алексей Долматов). Дело о драке в бане, сообщает «Осторожно, новости», прекращено в связи с примирением сторон.
Дело о самоуправстве было возбуждено в отношении Алексея Долматова и его друга Геворга Саруханяна после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, Гуф и Саруханян отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении.
Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. Саруханян, по данным следствия, удержал потерпевшего за руки, а Долматов угрожал ему физическим насилием и не менее двух раз ударил в лицо.
Первоначально дело расследовалось по статье УК о грабеже, однако затем было переквалифицировано на более мягкую статью — «Самоуправство».
По делу о самоуправстве Наро-Фоминский суд Московской области в феврале 2026 года приговорил Гуфа к одному году лишения свободы условно. Аналогичное наказание суд назначил второму обвиняемому — другу рэпера Геворгу Саруханяну. Тогда Гуф, в частности, говорил, что стороны помирились, однако суд отказался прекратить дело.
Рэпер обжаловал приговор. Гуф лично присутствовал на заседании Мособлсуда 5 мая. Он, в частности, сказал, что ему нужно воспитывать детей и участвовать в гастролях, а условный срок ему в этом помешает. Прокуратура против прекращения уголовного дела не возражала.