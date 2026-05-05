Перейти к материалам

Уголовное дело о драке в бане, по которому рэпер Гуф получил условный срок, прекратили в связи с примирением сторон

Источник: Осторожно, новости

Московский областной суд прекратил уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК), одним из обвиняемых по которому проходил рэпер Гуф (Алексей Долматов). Дело о драке в бане, сообщает «Осторожно, новости», прекращено в связи с примирением сторон.

Дело о самоуправстве было возбуждено в отношении Алексея Долматова и его друга Геворга Саруханяна после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, Гуф и Саруханян отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении.

Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. Саруханян, по данным следствия, удержал потерпевшего за руки, а Долматов угрожал ему физическим насилием и не менее двух раз ударил в лицо.

Первоначально дело расследовалось по статье УК о грабеже, однако затем было переквалифицировано на более мягкую статью — «Самоуправство».

По делу о самоуправстве Наро-Фоминский суд Московской области в феврале 2026 года приговорил Гуфа к одному году лишения свободы условно. Аналогичное наказание суд назначил второму обвиняемому — другу рэпера Геворгу Саруханяну. Тогда Гуф, в частности, говорил, что стороны помирились, однако суд отказался прекратить дело.

Рэпер обжаловал приговор. Гуф лично присутствовал на заседании Мособлсуда 5 мая. Он, в частности, сказал, что ему нужно воспитывать детей и участвовать в гастролях, а условный срок ему в этом помешает. Прокуратура против прекращения уголовного дела не возражала.

Читайте также

Гуф записал трек о том, что в России «скоро дышать надо будет по правилам» Нойз МС предложил ему ответный куплет (припомнив «бургер за здоровье Собянина»)

Читайте также

Гуф записал трек о том, что в России «скоро дышать надо будет по правилам» Нойз МС предложил ему ответный куплет (припомнив «бургер за здоровье Собянина»)