Уголовное дело о драке в бане, по которому рэпер Гуф получил условный срок, прекратили в связи с примирением сторон

Дело о самоуправстве было возбуждено в отношении Алексея Долматова и его друга Геворга Саруханяна после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, Гуф и Саруханян отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении.

Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. Саруханян, по данным следствия, удержал потерпевшего за руки, а Долматов угрожал ему физическим насилием и не менее двух раз ударил в лицо.

Первоначально дело расследовалось по статье УК о грабеже, однако затем было переквалифицировано на более мягкую статью — «Самоуправство».