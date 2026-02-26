Рэпера Гуфа приговорили к году условно по делу о драке в бане

Наро-Фоминский суд Московской области приговорил к одному году условно рэпера Алексея Долматова (Гуф) по обвинению в самоуправстве, сообщает ТАСС.

Такой же условный срок назначили второму обвиняемому — другу рэпера Геворгу Саруханяну.

Уголовное дело в отношении Долматова и Саруханяна возбудили после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, рэпер и его друг отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении.

Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. В итоге, утверждало следствие, Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал ему физическим насилием и не менее двух раз ударил в лицо.

Изначально уголовное дело расследовали по статье о грабеже. Позже прокурор попросил смягчить обвинение и переквалифицировать дело на статью о самоуправстве. Гособвинение требовало для рэпера два года условного срока.

После возбуждения уголовного дела Долматов находился под подпиской о невыезде. На суде он отказался признать вину, заявив, что «хищения телефона не совершал».