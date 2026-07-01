Производители продуктов питания начали предупреждать магазины Петербурга о задержках поставок из-за топливного кризиса

Региональные производители продуктов питания начали предупреждать сети продуктовых магазинов о возможных задержках поставок товаров из-за топливного кризиса, пишет «Фонтанка» со ссылкой на двух участников розничного рынка Петербурга.

В письме производителя из Ульяновской области отмечается, что на прошлой неделе власти региона ограничили продажу бензина и дизеля для грузовиков. «В связи с форс-мажором машины с нашей продукцией могут задерживаться в пути», — говорится в этом письме. Сообщения о задержках поступают из Поволжья и Южного федерального округа.

Александр Мышинский, глава группы компаний «РеалЪ», управляющей сетью продуктовых супермаркетов Петербурга, также говорит, что иногородние поставщики предупреждают о задержке сроков доставки, но пока ситуация не критическая и все заказы доезжают, хотя и «чуть позже намеченных сроков».

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие сети, утверждают, что устойчивость логистики сохраняется и магазины «адаптируют процессы к текущим условиям».

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», говорят, что сокращения ассортимента в торговле не будет, поскольку и у производителей, и у сетей есть запасы.

Топливный кризис, начавшийся из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, охватил уже практически все регионы России. Во многих из них власти ввели ограничения на продажу бензина и дизеля, в остальных это делают сами заправки. Из-за дефицита бензина и очередей на заправках российские автоперевозчики начали предупреждать клиентов о повышении тарифов как минимум на 10%, писал «Коммерсант». Собеседники газеты рассказывали, что перевозчики не хотят ехать на дальние расстояния из-за неопределенности в наличии топлива на АЗС и «предпочитают заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100–150 километров».

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