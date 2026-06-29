Дальнобойщики поднимают стоимость перевозок минимум на 10% из-за топливного кризиса в России

Российские автоперевозчики начали предупреждать клиентов о повышении тарифов как минимум на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

«Сегодня мы получили уведомление от своих коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов: с 1 июля анонсировали увеличение минимум на 10%. Могу предположить, что это не предел», — рассказала сооснователь группы логистических и транспортных компаний Sigma Татьяна Патужная.

По словам учредителя VIG Trans Игоря Ребельского, по внутренним перевозкам ставки пока «относительно стабильны», но «предпосылки для их увеличения сформированы». Он отметил, что планирование рейсов усложнено из-за ограничений на заправку и перебоев с поставками топлива в регионах. И дополнительные издержки перевозчики закладывают в ставки, которые увеличились примерно на 5%.

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что из-за роста стоимости топлива за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на 700 долларов за рейс. Кроме того, на китайском направлении наблюдается снижение суточного пробега с 600–700 километров в сутки до 500 километров.

Гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский рассказал, что перевозчики не хотят ехать на дальние расстояния из-за неопределенности в наличии топлива на АЗС и «предпочитают заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100–150 километров». В компании NC Logistic добавили, что перевозчики или не принимают заказы совсем, или существенно завышают стоимость перевозок.

При этом альтернативы автоперевозкам в целом нет, отмечают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка. По их мнению, у железной дороги автоперевозки выигрывают за счет гибкости и сроков доставки, а поскольку «вся транспортная отрасль столкнулась с одной проблемой, соответственно, перетекать грузам некуда».

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