Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали за сравнение русских с животными. Он уже отбывает срок по делу о реабилитации нацизма

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей блогера Арсена Маркаряна, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Поводом для составления административного протокола стало видео Маркаряна, в котором обнаружили «пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским». «Медиазона» уточняет, что речь идет о записи, на которой Маркарян говорит, что «русские люди в большей степени животные, чем другие люди».

Ролик с этими словами был опубликован в телеграм-канале Z-блогера Владислава Позднякова. Однако в решении суда говорится, что Маркарян сам разместил видео.

Защита Маркаряна отмечала, что он не выкладывал это видео, а ролик был записан в 2022 году, поэтому срок давности правонарушения истек. Суд же заявил, что срок давности отсчитывают с момента выявления нарушения, а это произошло в 2025 году.

В следующем абзаце есть мат.

Арсен Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. Его задержали в августе 2025 года, как сообщалось, при попытке уехать из России. Поводом для задержания Маркаряна стало видео, на котором блогер рассуждает о самопожертвовании и оскорбляет советского солдата Александра Матросова, называя его «долбоебом». Суд назначил ему четыре с половиной года колонии общего режима.

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