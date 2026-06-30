В Еврокомиссии заявили, что будут вводить против россиян точечные визовые ограничения

В Еврокомиссии заявили, что сейчас не готовят полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК.

«Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в войне против Украины. Эти меры предложены Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций», — сказал агентству представитель Еврокомиссии.

30 июня газета «Известия» сообщила, ссылаясь на «европейский источник», что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

В начале июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить в 21-й пакет санкций запрет на въезд в страны ЕС всем россиянам, участвовавшим в войне или служившим в армии после 24 февраля 2022 года. Как именно будут действовать эти ограничения в случае их одобрения, она не уточняла.

По информации Bloomberg, Италия и Франция с сомнением восприняли предложение Еврокомиссии. Эти страны не против самой идеи не пускать в Евросоюз бывших российских военных, но опасаются, что в нынешнем виде предложение Еврокомиссии может привести к «повсеместному запрету» на въезд россиян. Представители Италии и Франции отмечали, что будет «непросто» выяснить, кто участвовал в войне против Украины, а кто — нет.

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