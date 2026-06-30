В Беларуси стали вызывать в военкоматы тех, кто негоден к службе

В Беларуси некоторых военнообязанных с категорией «негоден в мирное время» (НГМ) стали вызывать на медицинское переосвидетельствование, даже если им уже исполнилось 27 лет. Об этом изданию «Зеркало» рассказали юристы сервиса, оказывающего помощь призывникам.

Собеседники издания пояснили, что люди, получившие такую категорию, признаются ограниченно годными к службе только в военное время. Их освобождают от призыва и зачисляют в запас, но как минимум раз в три года им назначают медицинское переосвидетельствование. Когда человеку исполняется 27 лет, это требование перестает действовать.

В то же время, отмечает собеседница «Зеркала», если человек с категорией «негоден в мирное время» по какой-то причине пройдет переосвидетельствование после достижения указанного возраста и окажется годным к службе, его могут призвать на сборы. Однако ее коллега подчеркнул, что такая схема противоречит закону.

Юристы отмечают, что им известно уже о нескольких таких случаях. Точное количество они не приводят. По их словам, они никогда не сталкивались с подобной практикой до весны 2026 года. О том, что стало с теми, кто согласился пройти переосвидетельствование, информации у собеседников «Зеркала» нет.

В апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси возросла военная активность. Это подтверждали данные разведки. Зеленский предположил, что Россия хочет «вновь попытаться втянуть Беларусь в свою войну». Газета The Wall Street Journal подтверждала, что Москва развернула кампанию давления на Минск.

Александр Лукашенко в конце июня опроверг эту информацию, а также заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского в Минске. Кроме того, президент Украины ранее в июне потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы вдоль границы, которые используются для корректировки российских ударов. Через несколько дней Зеленский подтвердил, что это требование выполнили. Однако 29 июня Украина вновь зафиксировала работу ретрансляторов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 30 июня, что Россия все еще просчитывает возможность наступательной операции с территории Беларуси. Однако он усомнился в том, что Лукашенко согласится на это. Впрочем, отметил Сырский, Украина принимает во внимание вероятность такого развития событий.

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