Российских фигуристов и конькобежцев вернули на международные соревнования в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в сезоне 2026/2027 в нейтральном статусе. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Во время выступления на соревнованиях фигуристы и конькобежцы не смогут использовать национальные флаги, гимны и экипировку. Также в сообщении ISU говорится, что участие спортсменов будет разрешено при «отсутствии доказательств нарушения нейтрального статуса».

В тексте не уточняется, что означает эта формулировка. Вероятно, речь идет о том, что спортсмены не должны публично поддерживать большую войну России и Украины или иметь связи с российскими военными.

На спортивных чиновников из России и Беларуси это решение организации не распространяется. Они по-прежнему не смогут посещать соревнования, хотя в ISU подчеркивают, что разрабатывают план их возвращения.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях весной 2022 года после начала войны. С тех пор фигуристы и конькобежцы только один раз смогли попасть на крупный международный турнир. В декабре 2024 года их допустили до квалификации Олимпиады в Милане — также в нейтральном статусе. На Олимпийских играх, которые прошли в начале 2026-го, от России выступили 13 спортсменов, в том числе шестеро фигуристов и конькобежцев.

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