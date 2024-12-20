Российских фигуристов и конькобежцев допустили к квалификации Олимпиады в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации сезона 2025/2026 в нейтральном статусе.

В пресс-релизе говорится, что ISU «отметил мирное участие» нейтральных спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже и с учетом этого подтверждает свою приверженность проведению «безопасных, мирных и честных соревнований» в Милане в 2026 году.

К Олимпиаде будет допущено по одному спортсмену от России и от Беларуси в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.

Основные условия участия следующие: тщательная проверка публичных заявлений спортсменов и персонала на предмет поддержки вторжения России в Украину, отсутствие связей и контрактов с военными или любым другим агентством национальной безопасности, а также отсутствие флагов и гимнов.

Кроме того, никакие мероприятия по-прежнему не должны проводиться на территории России или Беларуси, а спортивным чиновникам так же, как и раньше, запрещено участвовать в соревнованиях.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году в связи с вторжением России в Украину. С тех пор фигуристы и конькобежцы не были на международных стартах. Единственный шанс для фигуристов попасть на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-дʼАмпеццо — это принять участие в отборочном турнире с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.