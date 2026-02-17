Владимир Семирунний на Олимпиаде в Италии, 13 февраля 2026 года Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Владимиру Семируннему 23 года, он родился в Свердловской области и начинал заниматься конькобежным спортом в Екатеринбурге (а в детстве катался, как он сам рассказывал, в Челябинске).

Он добился успеха уже в подростковом возрасте. В сезоне 2021–2022 Семирунний стал третьим на дистанции 5000 метров на чемпионате мира среди юниоров. В декабре 2022 года он выиграл чемпионат России на дистанции 10 000 метров и взял серебро на 5000 метров уже среди взрослых. В июне 2023-го Семирунний стал серебряным призером чемпионата России в классическом многоборье — а в сентябре того же года объявил о смене спортивного гражданства.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил спортсмен, поблагодарив своих первых тренеров. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт назвал уход Семируннего «потерей для региона». «Парень классный, чемпион России, очень перспективный спортсмен, и это потеря для нашего региона. К сожалению, он принял такое решение. Ему 20 лет, видимо, пришло время, когда он почувствовал, что должен что‑то сделать», — сказал Рапопорт.

На момент объявления о смене спортивного гражданства Семирунний уже тренировался в Польше — а из России он, как выяснилось позднее, уехал в том числе после получения повестки в армию. Об этом рассказал уже во время зимней Олимпиады в Италии президент Польской ассоциации конькобежного спорта Рафал Татарух, вспоминая в интервью изданию Sportowe Fakty обстоятельства перехода Семируннего.

По словам Татаруха, получив повестку в армию, Семирунний начал искать возможность уехать из России и сам связался с поляками, написав спортивному директору Польской ассоциации конькобежного спорта и главе Польской олимпийской миссии Конраду Недзведзкому. «Нужно понимать: это был молодой россиянин, который бежал от призыва в армию. Ему пришла повестка. Это была очень сложная тема, мы хотели помочь. Тем более, что в юном возрасте у него уже были успехи на мировой арене», — сказал Татарух.

После этого польская сторона запустила процедуру получения согласия на переход от российского Союза конькобежцев. Однако это, по словам Татаруха, оказалось непросто — в Союзе подолгу не отвечали на запросы, и помогло только вмешательство Международного союза конькобежцев (ISU), выдвинувшего ультиматум. В итоге была назначена дата официального перехода Семируннего, после чего начались дальнейшие процедуры.

Татарух вспоминает, что встречал Семируннего на автовокзале в Варшаве — тот приехал в сентябре автобусом из Калининграда. За границей Семирунний, как он сам рассказывал, до этого ни разу не был. Его отвезли в Томашув-Мазовецкий (город примерно в 100 километрах к юго-западу от Варшавы), где с тех пор Семирунний живет и тренируется.

Выступать за Польшу спортсмен начал после необходимого в таком случае годового карантина — и сразу успешно. На чемпионате мира 2025 года он выиграл серебро на дистанции 10 000 метров и бронзу — на 5000 метров, а в 2026-м стал чемпионом Европы на дистанции 5000 метров.

Еще до получения гражданства Польши Семирунний начал учить не только польский язык, но и польский гимн. «У нас есть легионеры из других стран, но он покорил нас тем, что сам начал учить гимн, потому что „чувствовал, что пригодится“», — вспоминал Рафал Татарух.

Польское гражданство Семирунний получил в августе 2025 года — всего за несколько месяцев до зимней Олимпиады. До этого его проверили польские спецслужбы, чтобы убедиться, что он не был связан ни с российскими государственными структурами, ни с армией. При получении гражданства Семирунний также подписал документ, в котором осудил войну России с Украиной — в российских СМИ его за это назвали предателем.

О сменивших спортивное гражданство атлетах уже во время зимней Олимпиады 2026 года высказался и министр спорта России Михаил Дегтярев, предложивший запретить им въезд в Россию. «Мы с этим боремся. <…> То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — сказал он.

В пятницу, 13 февраля, на Олимпиаде в Италии Семирунний завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров. Он пришел вторым с результатом 12 минут 39,08 секунды, уступив чеху Методею Йилеку 5,66 секунды.

Журналисты Eurosport спросили Семируннего, что он думает о ситуации в России и может ли он говорить об этом. «Это трудная тема. Моя семья живет в России, я боюсь об этом говорить, чтобы у них не было проблем. Я знаю, что сейчас я популярен в России, потому что завоевал эту медаль. Я не хочу вмешиваться и говорить о том, что там происходит. Там происходят разные очень нехорошие вещи. Любая агрессия — это плохо. Но я спортсмен и хотел бы говорить о спортивных темах», — ответил Семирунний.

