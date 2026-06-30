Киевскую квартиру Артемия Лебедева купил производитель дронов ВСУ
Украинский производитель беспилотников «Генерал Черешня» выкупил на аукционе киевскую квартиру российского пропагандиста и блогера Артемия Лебедева, сообщили в компании.
Речь идет о двухуровневой квартире площадью 138 квадратных метров в историческом центре Киева около Золотых ворот. «Генерал Черешня» выкупил ее за 301 тысячу долларов. Средства от продажи поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.
Накануне Фонд государственного имущества Украины заявил, что продаст с аукциона две квартиры Лебедева в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Аукцион по продаже второй квартиры не состоялся — никто не захотел ее покупать.
В Украине Артемия Лебедева обвиняют в оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России. В Киеве завели против блогера уголовное дело и ввели в его отношении санкции. Квартиры Лебедева власти Украины взыскали в доход государства в 2023 году.