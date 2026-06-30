Администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов и потенциальных агентов. Против выступают ЦРУ и ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа требует от сотрудников разведывательных служб составить единую базу данных обо всех предполагаемых иностранных шпионах и потенциальных агентов для вербовки, пишет The New York Times.

В последние месяцы с требованием о создании такой базы выступает аппарат Национальной разведки, который координирует работу всего . В свою очередь в ФБР и ЦРУ скептически относятся к этой идее.

Пока сотрудники этих ведомств не могут договориться даже по самым базовым вопросам: как создать этот список, кого именно в него включить и как его хранить.

По словам источников издания, некоторые чиновники опасаются, что такая база может поставить под угрозу действующие операции и расследования. Информация о подозреваемых в шпионаже и людях, которых хотят завербовать в агенты, тщательно охраняется и доступна ограниченному кругу сотрудников даже внутри самих ведомств.

Сторонники идеи, в свою очередь, считают, что единая база позволит властям США отслеживать подозреваемых в режиме реального времени.

Сотрудники спецслужб также опасаются того, как аппарат Национальной разведки может обращаться с настолько чувствительной информацией.

Сейчас обязанности главы Национальной разведки США временно исполняет Билл Пулте — руководитель . У него нет опыта работы в разведке.

Кроме того, Пулте — политический союзник Трампа. После его назначения в разведку конгрессмены опасались, что Пулте может использовать свое положение для преследования критиков лидера США. Ранее он подобным образом использовал конфиденциальные данные по ипотечным кредитам.

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