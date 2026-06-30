Администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов и потенциальных агентов. Против выступают ЦРУ и ФБР
Администрация президента США Дональда Трампа требует от сотрудников разведывательных служб составить единую базу данных обо всех предполагаемых иностранных шпионах и потенциальных агентов для вербовки, пишет The New York Times.
В последние месяцы с требованием о создании такой базы выступает аппарат Национальной разведки, который координирует работу всего разведывательного сообщества США. В свою очередь в ФБР и ЦРУ скептически относятся к этой идее.
Пока сотрудники этих ведомств не могут договориться даже по самым базовым вопросам: как создать этот список, кого именно в него включить и как его хранить.
По словам источников издания, некоторые чиновники опасаются, что такая база может поставить под угрозу действующие операции и расследования. Информация о подозреваемых в шпионаже и людях, которых хотят завербовать в агенты, тщательно охраняется и доступна ограниченному кругу сотрудников даже внутри самих ведомств.
Сторонники идеи, в свою очередь, считают, что единая база позволит властям США отслеживать подозреваемых в режиме реального времени.
Сотрудники спецслужб также опасаются того, как аппарат Национальной разведки может обращаться с настолько чувствительной информацией.
Сейчас обязанности главы Национальной разведки США временно исполняет Билл Пулте — руководитель Федерального агентства жилищного финансирования. У него нет опыта работы в разведке.
Кроме того, Пулте — политический союзник Трампа. После его назначения в разведку конгрессмены опасались, что Пулте может использовать свое положение для преследования критиков лидера США. Ранее он подобным образом использовал конфиденциальные данные по ипотечным кредитам.