Трамп нашел нового кандидата на пост главы разведки. Предыдущего он назначил 10 дней назад

Президент США Дональд Трамп предложил главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве нового кандидата на должность главы Национальной разведки страны.

В своем посте в Truth Social Трамп похвалил Клейтона, заявив, что «немногие представители юридического сообщества пользуются таким уровнем уважения, как Джей». Президент также призвал сенат как можно скорее утвердить кандидатуру Клейтона. По данным Reuters, его продвигал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Трамп выдвинул Клейтона всего через 10 дней после того, как назначил исполняющим обязанности директора нацразведки Билла Пулте — главу и политического союзника лидера США.

Пулте сменил на посту главы нацразведки Талси Габбард. Она занимала эту должность с февраля 2025 года. Габбард подала в отставку в середине мая. По данным Reuters, ее вынудили уйти с поста из-за разногласий с Белым домом. Однако конгрессмены раскритиковали кандидатуру Пулте во главе , поскольку у него нет опыта работы в сфере национальной безопасности.

Кроме того, на фоне назначения Пулте на пост директора застопорилось продление действия закона об иностранной разведке и наблюдении ( ). Представители Демократической партии США заявили, что не поддержат продление действия закона, пока Пулте возглавляет нацразведку. Демократы и некоторые республиканцы опасаются, что он может использовать свое положение для преследования критиков Трампа. Ранее Пульте подобным образом использовал конфиденциальные данные по ипотечным кредитам.

В 2017-2020 годах, во время первого президентского срока Трампа, Джей Клейтон был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. На этом посту он приобрел репутацию умеренного политика, стремившегося к консенсусу с демократами.

Сейчас Клейтон занимает пост федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. Эту должность Reuters называет одной из самых влиятельных в стране.

Клейтон курирует несколько громких дел, включая расследование о незаконном обороте наркотиков против бывшего лидера Венесуэлы . Кроме того, подчиненные Клейтона сыграли ключевую роль в изучении документов, связанных с делом финансиста .

Опыта работы в разведке или сфере национальной безопасности у Клейтона нет.