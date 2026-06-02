Трамп назначил директором разведки главу федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта

Глава Федерального агентства жилищного финансирования ( ) США Билл Пулте будет исполнять обязанности директора Национальной разведки, сообщил президент страны Дональд Трамп.

Несмотря на новое назначение, 38-летний Пулте сохранит за собой должности директора FHFA и председателя ипотечных гигантов и .

«Уильям обладает большим опытом в решении наиболее чувствительных вопросов в Америке, обеспечении безопасности и устойчивости финансовых рынков, а также в управлении более чем 10 триллионами долларов в Fannie Mae/Freddie Mac», — объяснил назначение Трамп.

Дональд Трамп поставил во главе обширного своего политического союзника, у которого нет опыта работы в сфере национальной безопасности.

Билл Пулте сменит на посту директора национальной разведки США Талси Габбард. Она занимала эту должность с февраля 2025 года. Габбард подала в отставку в середине мая, объяснив свое решение болезнью мужа. По данным Reuters, ее вынудили уйти с поста из-за разногласий с Белым домом.

Пулте известен как один из самых преданных союзников Трампа. Среди прочего он настаивал на расследованиях в отношении политических противников президента.