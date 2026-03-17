Столица Австрии Вена вновь, как и во время холодной войны, стала центром российской разведывательной деятельности, в том числе радиоэлектронной разведки. Как пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, аккредитованного в Вене, оборудование, установленное на российских дипломатических объектах, в том числе на крышах, — это одна из главных причин для беспокойства для него и его коллег.

Формально радиооборудование в российском посольстве и в представительстве при международных организациях в Вене предназначено для связи с Москвой. Но эксперты и дипломаты, опрошенные Financial Times, уверены, что на самом деле его используют для перехвата коммуникаций между военными и правительствами западных стран.

После начала большой российско-украинской войны в 2022 году большинство европейских стран выслали российских дипломатов. Австрия стала одним из немногих исключений.

По итогам Второй мировой войны она избежала участи Германии — раздела между западным и советским блоками, — приняв Декларацию о вечном нейтралитете. Австрия не состоит ни в НАТО, ни в каких-либо других международных военных организациях и не разрешает размещать на своей территории иностранные войска.

Во время холодной войны Вена стала одной из «дипломатических столиц» мира: там находятся штаб-квартиры многих международных организаций, в том числе ОПЕК, ОБСЕ, а также структур ООН, отвечающих за контроль ядерных вооружений (МАГАТЭ и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Эмиграция из СССР, а также высылка диссидентов, чаще всего осуществлялись через Вену.

После окончания холодной войны Австрия сохранила нейтральный статус, Вена осталась дипломатическим центром — и с 2022 года это одно из немногих мест в Европе со значительным российским дипломатическим присутствием. Помимо посольства, в австрийской столице имеется крупный комплекс постоянного представительства РФ при международных организациях — больше 3,5 гектара и несколько зданий, включая жилые.

Точная численность персонала постпредства и других российских объектов официально не разглашается, но это около 500 человек — и, по данным, Financial Times, до трети из них могут быть российскими разведчиками под дипломатическим прикрытием.

Как пишет Financial Times, западные разведки в течение последних двух лет отмечали установку новых антенн и других необычных конструкций на крышах зданий комплекса постпредства. Их особенно настораживает частое изменение их ориентации — это показатель того, что антенны переключаются с одного спутника на другой. Например, накануне Мюнхенской конференции по безопасности в феврале одна из крупнейших антенн была перенаправлена, а на следующий день вернулась в исходное положение.

В Вене действует NomenNescio («Не знаю имени» по латыни) — группа инженеров и радиолюбителей. Анализируя открытые данные и фотографии, они выясняют, какие спутники интересуют российских разведчиков.

Большинство антенн направлены на запад, в сторону геостационарных спутников, которые обращаются между нулевым и 15-м меридианами (Вена — на 16-м меридиане). Эти спутники обеспечивают связь между Европой, Африкой и Ближним Востоком.

На фотографиях видны приемники сигнала, а также специальные линзы, позволяющие расширять диапазон перехвата спутниковых сигналов. Это оборудование позволяет российским специалистам одновременно отслеживать несколько спутников и реагировать на изменение их частот.

Кроме постпредства, антенны расположены на российском посольстве, на культурном центре, на бывшем санатории, также принадлежащем России, и на других объектах. Иногда оборудование закрывают специальными конструкциями, чтобы его нельзя было разглядеть.

Австрийские власти ограничены в своих действиях: по закону, шпионаж против иностранных государств, если он не угрожает национальным интересам самой Австрии, не является преступлением. Австрийские спецслужбы отслеживают активность российских станций радиоэлектронной разведки и делятся по меньшей мере частью своих данных с европейскими коллегами, пишет Financial Times.

Еще о российских объектах в Европе

Финляндии долго нравилось, что россияне покупают в стране недвижимость. Потом оказалось, что проданы объекты рядом с военными базами и аэродромами То же самое происходило в Шотландии, Норвегии и Швеции

