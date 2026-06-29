Зеленский: власти России «бредят» о Донбассе. С начала войны они, по его словам, 15 раз переносили крайний срок захвата региона

С начала полномасштабной войны политическое руководство России, которое «бредит Донбассом», 15 раз переносило сроки полного захвата этого региона Украины, заявил в вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский.

В этом году, по его словам, российские власти снова перенесли дату захвата Донецкой области. «Сначала у них было до 31 марта этого года, потом уже до 1 сентября, и теперь стоит крайний срок — до 31 декабря», — заявил Зеленский.

Если Россия не завершит войну, то и этот срок придется переносить, добавил президент Украины.

Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока еще не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше. Мы уже внесли все предложения, чтобы эту войну завершить, и Россия каждый раз отказывается.

Зеленский отметил, что накануне с российской стороны «прозвучало четкое желание воевать». «Следовательно, нужно создать как можно больше препятствий для желания воевать дальше», — заключил лидер Украины.

Вероятно, речь идет про заявления Владимира Путина в «интервью» пропагандисту Павлу Зарубину. Он сообщал, что Украина выступила с новым мирным предложением. По его словам, оно подразумевает, что обе стороны прекращают удары вглубь территорий. Кремль это предложение отверг.