Владимир Путин заявил, что Украина передала ему новое мирное предложение — ВСУ готовы отказаться от ударов дронами по России в обмен на прекращение атак армии РФ вглубь украинской территории. Путин ответил отказом: он считает, что от таких атак куда больше страдает именно Украина, а не россияне, и проблемы с бензином, возникшие в стране из-за украинских ударов по НПЗ, «критического характера не носят». Путин повторил, что главная задача « » остается прежней — «освободить» аннексированные регионы Украины целиком. Крупнейшие z-блогеры не рискнули комментировать заявления президента по сути и написали о них нейтральные новостные заметки. Но реакции их читателей (в массе своей очевидно провоенно настроенных) под этими постами явно показывают: желание Путина продолжать войну во что бы то ни стало, не считаясь с последствиями для жителей России, находит все меньше отклика.

Операция Z: Военкоры русской весны (1,45М подписчиков)

Пост: Главная задача армии России — окончательное освобождение Донбасса и Новороссии — Путин.

Реакции: 🤣 — 2,4 тысячи, 👍 — 2,2 тысячи.

Два майора (1,16М подписчиков)

Пост: . Президент России Владимир Путин в вечернем интервью Павлу Зарубину сделал ряд заявлений о ходе СВО.

Реакции: 😄 — 933, 🙏 — 338, 👎 — 166.

Colonelcassad (748К подписчиков)

Пост: Главное из заявлений Путина о ситуации в энергетике.

Реакции: 🙏 — 1,1 тысячи, 🤣 — 469.

Повернутые на войне (660К подписчиков)

Пост: Полный комментарий Владимира Путин об обстановке на фронте. Главные заявления.

Реакции: 🙈 — 1,1 тысячи. ♥️ — 516.

Военный осведомитель (608К подписчиков)

Пост: Владимир Путин заявил, что главная задача ВС РФ это освобождение Донбасса и Новороссии.

Реакции: 😄 — 1,5 тысячи, 👍 — 427, 😐 — 178, 👎 — 116.

Поддубный |Z|О|V| edition (578К подписчиков)

Пост: Верховный главнокомандующий рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения спецоперации.

Реакции: 👍 — 523, 👎 — 157.

Kotsnews (479К подписчиков)

Пост: Путин: Главная задача — освободить Донбасс и Новороссию.

Реакции: 👍 — 605, 👎 — 188.

Военкор Котенок (317К подписчиков)

Пост: Главное из заявлений Владимира Путина.

Реакции: 🤔 — 551, 🙏 — 274, 😱 — 88.

Читайте также

«Все у нас работает стабильно» Путин дал «интервью» с телесуфлером: проблемы с бензином «не критические»; Киев предлагал перестать бить вглубь России — но Кремль отказался

Читайте также

«Все у нас работает стабильно» Путин дал «интервью» с телесуфлером: проблемы с бензином «не критические»; Киев предлагал перестать бить вглубь России — но Кремль отказался

Фото на обложке: Александр Щербак / РИА Новости / Спутник / Profimedia