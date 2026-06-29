В Приморском крае ввели ограничения на продажу топлива для фур. Потому что водители «набирают до тысячи тонн, потом отъезжают, отливают и снова заправляются»

В Приморском крае ограничили продажу топлива для грузовых автомобилей: до 100 литров в черте города и до 200 литров на трассе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Малюшицкий.

«Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до тысячи тонн, потом отъезжают, отливают и снова заправляются», — пояснил Малюшицкий.

Кроме этого, сохраняется ограничение на продажу бензина и дизеля в канистры. Вместе с тем Малюшицкий заверил, что Приморский край полностью обеспечен топливом к летнему сезону, и как только ажиотажный спрос снизится, все введенные ограничения будут сняты.

Топливный кризис, начавшийся в России после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, охватил практически все регионы. Во многих из них ограничения на отпуск бензина и дизеля ввели уже на уровне властей, в остальных продажа топлива ограничена самими АЗС; на заправках собираются большие очереди.

Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, провел совещание по вопросам топлива, на котором признал, что очереди на заправках есть, а нужную марку бензина «найти можно не всегда». Позже он добавил, что дефицит топлива есть, но «не критический» и «носит временный характер».