«Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Kinder и Raffaello из-за высоких отпускных цен

Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили закупку кондитерских изделий под брендами Raffaello и Kinder.

Такое решение, заявили РБК в пресс-службе Х5, принято «из-за неоправданного завышения отпускных цен» производителем — компанией «Ферреро Руссия».

«Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ритейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру», — пояснили в Х5.

Ритейлер подчеркнул, что считает такой дисбаланс «необоснованным» и не намерен «субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей».

Имеющихся запасов продукции, заявили в X5, хватит примерно на месяц.

Издание запросило комментарий у «Ферреро Руссия», но на момент публикации не получило ответ.

«Ферреро Руссия» — российское подразделение итальянской Ferrero Group. Оно выпускает продукцию под марками Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno.

В июле 2025 года группа X5 приостанавливала закупки кондитерской продукции Mars (бренды Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) также из-за разногласий по поводу отпускной цены. В сентябре поставки были возобновлены. В X5 тогда объявили, что сторонам удалось согласовать условия дальнейшего сотрудничества, не уточняя подробности.

Mars и Ferrero после начала большой войны не стали сворачивать работу на российском рынке, но объявили, что сокращают инвестиции в производство в России и замораживают новые проекты.