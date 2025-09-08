«Пятерочка» и «Перекресток» возобновили закупки Twix, Snickers и Mars

Ретейлер X5 Group, который владеет сетями «Пятерочка» и «Перекресток», возобновил закупки продукции дочки американской Mars (выпускает Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way и другие). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу X5 Group.

В компании заявили, что сторонам удалось согласовать условия, «которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства».

Ретейлер выразил надежду, что достигнутые договоренности «позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем».

В июле X5 Group сообщил, что приостанавливает отгрузку продукции российской «дочки» Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Такое решение было принято из-за несоответствия «предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования». В заявлении X5 говорилось, что предложенные Mars закупочные цены «существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли». В компании при этом подчеркивали, что «риска пустых полок нет», так как остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на аналоги от других производителей.