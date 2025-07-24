«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку шоколадных батончиков Mars, Snickers и Twix из-за высоких закупочных цен

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» приостановили закупку шоколадных батончиков Mars, Snickers и Twix, а также драже M&Ms и Skittles и жевательных резинок Orbit, сообщают «Ведомости», «Коммерсант» и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ритейлера X5 Group.

Решение принято из-за несоответствия «предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования», пишет «Интерфакс». В заявлении X5 Group говорится, что предложенные Mars закупочные цены «существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли».

«Мы убеждены, что искусственное повышение стоимости товаров недопустимо в условиях высокой чувствительности потребителей к цене», — заявили в X5 Group.

Отгрузки фактически приостановлены, но «риска пустых полок нет», пишет «Интерфакс». По данным X5 Group, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на аналоги от других производителей.

В пресс-службе российского офиса Mars подтвердили информацию о приостановке поставок, пишет «Коммерсант». В компании заявили, что прилагают усилия «для поиска взаимовыгодного решения».