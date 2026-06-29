На танкере «Газпрома» в Балтийском море заметили пулеметы. Российские власти впервые оснащают гражданское судно тяжелым вооружением

На фотографиях российского газовоза «Маршал Василевский» в Балтийском море заметили два крупнокалиберных пулемета, пишет издание «Досье».

Снимки были сделаны в мае погранслужбой Эстонии, которая передала их журналистам. На кадрах видны два крупнокалиберных пулемета «Корд» калибра 12,7 миллиметра, установленных на рулевой рубке — по одному с каждого борта. Рядом с ними — мешки с песком, которые нужны для защиты огневых позиций.

Погранслужба Эстонии / Delfi

«Досье» отмечает, что это единственный известный случай, когда российское гражданское судно оснастили оружием.

Кроме того, на борту газовоза постоянно находятся военнослужащие ФСБ, Росгвардии и Минобороны, выяснили в издании, изучив списки пассажиров с августа 2025 года. На судне в общей сложности были 50 человек, и как минимум 24 из них служили или служат в силовых структурах.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что для защиты от беспилотников с воздуха пулеметы неэффективны. Однако, учитывая, что газовоз базируется у берегов Калининградской области, орудия могут быть частью стратегии Москвы по защите региона, пишет «Досье».

Собеседник журналистов в одной из балтийских разведок считает, что это «на 50% сигнал Западу». «Мы и так не планируем высаживаться на этот корабль. Но если пойдут слухи о том, что на борту „теневого флота“ есть крупнокалиберные пулеметы, то оценка рисков, связанных с абордажем, для западных стран будет совершенно иной», — говорит он.

Газовозом «Маршал Василевский» владеет «Газпром». На вопрос, зачем им потребовались пулеметы, в компании не ответили.

Единственным российским газовозом, который до сих пор был атакован в море (но в Средиземном), остается танкер «Арктик Метагаз». В начале марта на его борту начался пожар, вызванный, предположительно, атакой морского беспилотника. Экипаж эвакуировали, а газовоз, получивший пробоину, остался дрейфовать в море с грузом сжиженного газа на борту. В России считают, что атака была совершена украинскими «безэкипажными катерами». Французский RFI со ссылкой на источники также писал, что за атакой стояли украинские военные, размещенные на базах в Ливии по соглашению с правительством. Владимир Путин называл нападение на судно «террористической атакой».

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