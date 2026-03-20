В Средиземном море третью неделю дрейфует российский танкер «Арктик Метагаз» с огромной пробоиной — вероятно, она была получена в результате атаки дрона (Россия утверждает, что его атаковали украинские безэкипажные катера, но независимых подтверждений этой версии нет).

На борту судна — больше 60 тысяч тонн сжиженного природного газа. Экипаж эвакуирован. Опасность экологической катастрофы нарастает день ото дня, но из-за целого ряда правовых и политических коллизий никто не хочет браться за ее предотвращение.

«Арктик Метагаз» — это газовоз, то есть танкер, перевозящий сжиженный природный газ. Его построили в 2003 году, он ходит под российским флагом. Танкер перевозил газ с «Арктик СПГ 2» — крупнейшего российского завода по производству сжиженного природного газа, расположенного на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе (ресурсная база — месторождение Утреннее в ЯНАО). Этот проект контролируется компанией «Новатэк». После начала большой войны России с Украиной он оказался под западными санкциями. Структуру владения «Арктик Метагаз» скрывали при помощи компаний-«прокладок».

«Арктик Метагаз» — часть «теневого флота», при помощи которого Россия экспортирует свои нефть и газ в обход санкций. В 2025 году он, не имея ледового класса, прошел Северный морской путь и доставил груз в Китай. Судно внесено в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании.

24 февраля «Арктик Метагаз» вышел из Мурманска и загрузился СПГ на плавучем терминале. Он обогнул Европу, вошел в Средиземное море и направился в сторону Суэцкого канала. Вероятно, конечный пункт его маршрута был где-то в Азии.

3 марта в Средиземном море на судне произошел взрыв и пожар. Газовоз получил пробоину. Экипаж — около 30 человек — эвакуировали на шлюпках. Согласно заявлению российского МИДа, Мальта не захотела спасать членов экипажа, и их приняла Ливия. Точнее, так называемое «восточное правительство» Ливии со столицей в Бенгази — а не признанное ООН правительство в Триполи. Фактический глава «восточного правительства» — генерал Халифа Хафтар, имеющий тесные связи с ОАЭ и Россией.

Поврежденный танкер без экипажа остался дрейфовать между Мальтой, Италией и Ливией. На борту — десятки тысяч тонн СПГ, а также сотни тонн дизеля и мазута. Страны Средиземноморья, включая Италию, обратились в Еврокомиссию с призывом принять меры для предотвращения экологической катастрофы, которая произойдет, если топливо попадет в море.

Ответственность за спасение судна никто на себя не берет. Поскольку «Арктик Метагаз» находится под санкциями, а формальная структура владения им очень запутана, возникла ситуация правового вакуума. Тем более, что вскоре судно окажется в морской зоне Ливии — страны, в которой фактически нет единого правительства.