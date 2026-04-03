RFI: за атакой на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море стояли украинские военные. Они размещены на базах в Ливии по соглашению с правительством

У Украины есть военное присутствие в Ливии, а украинские военные стояли за атакой на российский танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море в начале марта, пишет французский RFI со ссылкой на источники.

По данным двух ливийских собеседников издания, более 200 украинских офицеров и специалистов размещены на западе Ливии с согласия правительства в Триполи, возглавляемого Абдельхамидом Дбейбой.

RFI пишет, что украинские военные присутствуют на трех объектах. В их числе издание называет базу Академии военно-воздушных сил в Мисрате (там также размещены турецкие и итальянские силы, командование США в Африке и центр британской разведки) и базу в городе Зауия примерно в 50 километрах к северу от Триполи, рядом с нефтегазовым комплексом Меллита. Эта база полностью оснащена для запуска воздушных и морских дронов.

Еще одна площадка используется для координационных встреч между украинскими военными и ливийской армией. Она расположена на территории 111-й бригады на дороге к аэропорту Триполи.

По информации источников RFI, «Арктик Метагаз» был атакован надводным беспилотником типа Magura V5 украинского производства, который был запущен с базы в районе Меллиты и поразил машинное отделение судна.

Соглашение о присутствии украинских военных, по данным RFI, было подписано в октябре 2025 года по официальному запросу украинского военного атташе в Алжире Андрея Баюка. В обмен Триполи получает подготовку своих военных, в том числе — по использованию дронов. В долгосрочной перспективе соглашение предусматривает поставки вооружений и украинские инвестиции в нефтяной сектор Ливии, пишет RFI. Украинские власти на запрос RFI не ответили.

В начале марта на борту танкера «Арктик Метагаз», шедшего под флагом России и перевозившего более 60 тысяч тонн сжиженного природного газа, начался пожар. Судно на тот момент находилось в Средиземном море между Мальтой и Ливией. Экипаж эвакуировали, а газовоз, получивший пробоину, остался дрейфовать в море с грузом сжиженного газа на борту. В России заявили, что «Арктик Метагаз» атаковали украинские безэкипажные катера.

Позже в Национальной нефтяной корпорации Ливии сообщили, что примут меры относительно судна — его предполагалось отбуксировать в порт. Однако через несколько дней Управление портов и морского транспорта Ливии cообщило, что «операция по буксировке танкера потерпела неудачу».

