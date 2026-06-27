Власти Мурманской области предупредили жителей о диверсантах. А затем удалили сообщение об этом

Оперативный штаб Мурманской области вечером 26 июня выпустил предупреждение для жителей четырех приграничных округов региона, призвав их усилить бдительность из-за того, что в России «установлены случаи действия иностранных диверсионно-разведывательных групп».

Такой пост появился в телеграм-канале оперштаба. Внимание на него обратила активистка Виолетта Грудина. Спустя полтора часа после публикации запись удалили из канала. Копия удаленного сообщения осталась в сервисе Tgstat. По какой причине сообщение удалили, неизвестно.

В записи жителей попросили звонить в полицию или ФСБ, если они заметят за пределами населенных пунктов подозрительных людей или оставленные вещи. При этом оперативный штаб не уточнял, выявляли ли диверсантов непосредственно в Мурманской области, которая граничит с Норвегией и Финляндией.

Tgstat