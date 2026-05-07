В Бауманке есть секретная кафедра, где готовят хакеров и диверсантов для ГРУ, выяснили журналисты Студентов учат создавать компьютерные вирусы и пропагандистские ролики. Им рассказывают, что «СВО была неизбежна»

В военном учебном центре Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана существует секретная кафедра, занимающаяся подготовкой хакеров и диверсантов для , выяснили в совместном расследовании The Insider, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Frontstory и VSquare. Журналисты изучили более двух тысяч внутренних документов кафедры, включая учебные планы, договоры, агитационные буклеты, а также списки студентов, выпускников и преподавателей. В своем расследовании издания рассказывают, как перспективных студентов готовят к карьере в ГРУ — структуре, которая известна взломом ресурсов западных правительств, отравлением оппозиционеров за рубежом и вмешательством в выборы в Европе и США. «Медуза» коротко пересказывает главные факты из материалов расследователей.

Кафедра № 4 военного учебного центра Бауманки обучает студентов под патронажем сотрудников ГРУ. Эта кафедра не упоминается на сайте университета в разделе, описывающем структуру учебного центра — там за кафедрой № 3 сразу идет кафедра № 5.

Один из курсов кафедры № 4 называется «Противодействие техническим разведкам» и охватывает полный инструментарий современных хакеров. На практических занятиях студенты проводят «тесты на проникновение» с помощью компьютерного вируса, а для итоговой оценки они должны разработать вирус самостоятельно.

Также на кафедре учат «пропаганде, агитации, манипуляции и убеждению» (так называется одна из лекций), а студентам дают задания создать «социальный видеоролик на любую интересующую тему» с использованием «манипуляции», «давления» и «скрытой пропаганды». Кроме того, студентам рассказывают о принципах работы ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США, а курсовые они пишут на тему защищенных компьютерных сетей Пентагона.

Еще одна часть обучения посвящена современным военным технологиям — студенты изучают боевой опыт подразделений российских сил специальных операций в Курской области во время вторжения ВСУ, а также устройство различных типов западных беспилотников — американских, британских, немецких.

Пост замглавы кафедры занимает подполковник Кирилл Ступаков, который читает спецкурс по технологиям шпионажа, включающий методы прослушки и слежки. Студентам он рассказывает, что « » была «неизбежна», потому что Украиной управляли «националисты и неонацисты», но в частной переписке, как выяснил The Insider, Ступаков называет Дмитрия Медведева «Димоном», Путина — «старикашкой», а главу Генштаба Валерия Герасимова — «алкашом ебаным».

Ежегодно от 10 до 15 студентов кафедры распределяются в подразделения ГРУ. Некоторые выпускники служат в войсковой части 74455. Она относится к хакерской группировке Sandworm, которая за последние годы организовала несколько крупнейших . Также выпускников направляют в Fancy Bear — не менее известную хакерскую группировку, причастную ко множеству крупных кибератак.

В апреле 2025 года Бауманку посетил Владимир Путин — он встретился со студентами, осмотрел новый корпус и выставку разработок университета, где был представлен новый беспилотник. Про 4-ю кафедру президент во время этого визита не упоминал.

Познакомьтесь с новыми хакерами из ГРУ Христо Грозев и The Insider раскрыли сотрудников подразделения, где работали «Петров» и «Боширов». Они не смогли защитить собственный сервер

