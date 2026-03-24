Управление ФСБ по Свердловской области разместило в телеграме объявления с предложением «легкого заработка» — тем, кто согласен, предлагалось совершать диверсии. Об этой провокации рассказала официальный представитель УФСБ по региону Елена Докучаева в эфире ОТВ. Она назвала ее «социальным экспериментом».

«Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку „старт“», — заявила Докучаева.

На первом этапе, когда бот сообщил, что речь идет о заработке «не совсем законным путем», из чата вышли 40 человек, рассказала представитель ФСБ. На втором этапе предлагалось «несколько направлений работы».

«В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подработку, а вот вторая работа уже была более тяжкая: совершение диверсии, вывод из строя объектов инфраструктуры — предлагали якобы до трех миллионов», — рассказала представитель ФСБ.

На этом этапе отказались продолжать 56 человек. «До конца дошли 10 человек», — заявила Докучаева. Когда от участия отказались еще 70 человек из перешедших в бот, она не пояснила. «За три часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию», — заявила она.

«Новая газета Европа» обратила внимание, что об этом «эксперименте» в ноябре 2025 года писал телеграм-канал «Антитеррор Урал». Но тогда эти сообщения не получили такого большого резонанса.

В посте говорилось, что «беспрецедентный экспериментальный проект» проводил «Антитеррор Урал» с участием городского издания Inburg и при поддержке регионального управления ФСБ. «Объявления, стилизованные под предложения о быстром и анонимном заработке», распространяли в течение недели — с 19 по 26 ноября 2025 года, говорилось в публикации.

При отказе от дальнейшего участия в чат-боте демонстрировался информационный видеоролик с предупреждением о последствиях. При подтверждении готовности к незаконным действиям пользователь получал финальное уведомление о реальной уголовной ответственности за подобные деяния.

Телеграм-канал сообщал, что сведения о 10 пользователях, дошедших до финального этапа, «переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер». Что стало с этими людьми, неизвестно.

Спецслужбы в России используют провокаторов, чтобы фабриковать дела, связанные с войной. «Мемориал» рассказал, как это устроено Жертв ищут в соцсетях. Есть в деле пострадавшие или ущерб — неважно

