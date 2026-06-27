В доме военного Александра Лунина, записавшего обращение к Путину, прошел обыск. Он арестован на 11 суток

Обновление. Александр Лунин отправлен под административный арест на 11 суток, сообщается в телеграм-канале «#мояжизня», связанном с Луниным.

В доме военного Александра Лунина, который ранее опубликовал обращение к Владимиру Путину, прошел обыск. Об этом его жена Татьяна сообщила в тиктоке 27 июня. Внимание на это обратили подписчики Лунина в инстаграме. Позже Татьяна удалила запись, видео распространил телеграм-канал «Мобилизация | Новости | Что делать?».

На записи Татьяна Лунина рассказала, что полицейские приходили с обыском ночью, обыскали территорию их дома в селе Лизиновка Воронежской области, после чего забрали «все, что нашли: флешки, компьютеры, ноутбуки, диск, что-то еще, нунчаки».

Лунина рассказала, что ее мужа в доме не было — накануне он уехал в Москву. В записи она рассказала, что Александр Лунин не выходит на связь, она предположила, что его могли задержать или же он находится в дороге и у него нет связи.

Вскоре после того, как Татьяна Лунина удалила видео из тиктока, она написала во «ВКонтакте»: «Друзья! Понимаю ваши переживания, сама переживаю. Саша жив, здоров, сказал пока не выкладывать никакой информации, не давать интервью, на комментарии не отвечать. Просто ждем».

Александр Лунин, участвовавший в полномасштабной войне России и Украины, опубликовал 25 июня обращение к Путину. Лунин потребовал, чтобы президент встретился с ним в Кремле в прямом эфире и выслушал «всю правду» о происходящем в России, в том числе о проблемах, существующих в армии. Лунин говорил, что в случае отказа от встречи «армия развернет свое оружие против Кремля».

В Кремле, комментируя обращение Лунина, заявили, что не видели само видео, но посчитали, что в нем звучат «достаточно странные формулировки».

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