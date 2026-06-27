Украина нанесла ракетный удар по заводу в Волгограде, где производят комплексы «Орешник»

Вооруженные силы Украины атаковали Волгоград в ночь на 27 июня, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, Минобороны РФ отразили атаку «высокоскоростных воздушных целей», при этом повреждения получило одно промышленное предприятие в Волгограде.

Ранения получили 10 человек, их госпитализировали. Возникшие пожары потушили. Жилые дома не получили повреждений.

Целью атаки стал военный завод «Титан-Баррикады», сообщил телеграм-канал Astra, проанализировавший кадры очевидцев, которые появились в украинских мониторинговых пабликах.

Украинские телеграм-каналы сообщили, что завод атаковали украинскими крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго», зафиксировано минимум два попадания. Информацию косвенно подтвердил Денис Штилерман, главный конструктор украинской компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго». «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины», — написал он в соцсети икс.

Предприятие «Титан-Баррикады» входит в состав госкорпорации «Роскосмос» и среди прочего производит артиллерийскую и ракетную технику. Предприятие разрабатывало пусковые установки ракетных комплексов «Тополь», «Искандер», «Точка-У», «Пионер», «Ока». Кроме того, согласно открытым данным, здесь выпускают пусковую установку и вспомогательные машины ракетного комплекса «Орешник». Предприятие находится под санкциями стран Запада.

За время большой войны с Украиной Россия трижды применяла комплексы «Орешник»: в первый раз в ноябре 2024 года для удара по заводу «Южмаш» в Днепре, во второй — в январе 2026-го для удара по Львовской области, в третий в мае 2026-го — для удара по Киевской области.

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