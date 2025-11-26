Умер создатель пусковых установок комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев

В Волгограде умер Валериан Соболев — бывший генеральный конструктор «ЦКБ-Титан», руководивший созданием пусковых установок ракетных комплексов «Тополь» и «Искандер».

Соболеву было 87 лет.

Соболев родился в Сталинграде 19 августа 1938 году. Он начал свою карьеру на оборонном заводе «Баррикады» в качестве рядового инженера. В начале 1980-х годов он стал главным конструктором созданного при предприятии , которое после развала СССР было преобразовано в отдельный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

В 1980-х годах возглавляемое Соболевым ОКБ вело разработку пусковых установок ракетных комплексов «Пионер», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Искандер».

В начале 1990-х годов Соболев был первым заместителем главы администрации Волгоградской области.