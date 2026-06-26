Telega (это неофициальный клиент телеграма) прекращает работу с 1 июля

Telega — неофициальный клиент телеграма — прекращает работу с 1 июля, говорится в официальном аккаунте мессенджера.

Разработчики пояснили, что в формате телеграм-клиента не могут обеспечить «полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям» — в частности, из-за удаления клиента из App Store.

«За год мы сделали удобное и востребованное приложение для российских пользователей. Телега показала рабочую бизнес-модель, собрала многомиллионную аудиторию и прошла большой путь в очень непростых условиях. Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам», — говорится в сообщении разработчиков.

Telega стала популярна в России на фоне блокировки телеграма. 9 апреля клиент пропал из App Store. Официально причина не называлась. «Осторожно, новости» писали, что вероятной причиной удаления стал отзыв сертификатов безопасности. Хостинг-провайдер Cloudflare пометил два домена, относящиеся к Telega, как шпионское ПО. В середине апреля пользователей айфонов стали предупреждать, что Telega «содержит вредоносный код».

IT-эксперты считают, что Telega связана с VK. Также выяснилось, что приложение получает доступ к персональным данным пользователей и занимается перехватом трафика, то есть может следить за тем, кто, с кем и когда общается.

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