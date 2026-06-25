Против журналиста «Медузы» Владислава Горина возбуждено уголовное дело по статье о «нежелательной организации»

Следственный комитет возбудил в отношении журналиста «Медузы», ведущего подкаста «Что случилось» Владислава Горина уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК).

Поводом для дела стали шесть аудиозаписей, опубликованных в августе, сентябре, октябре и ноябре 2025 года, в которых Горин, по версии СК, «распространял информационные материалы о политических и социальных процессах, происходящих в Российской Федерации».

СК отмечает, что Горин, находясь не в России, «продолжил участвовать» в деятельности организации, признанной «нежелательной».

Возбудить уголовное дело против Горина по обвинению в осуществлении деятельности «нежелательной» организации прокуратура Москвы потребовала еще в декабре 2025 года. Годом ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал Горина на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

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