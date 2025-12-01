Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналиста «Медузы» Владислава Горина

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» и ведущего подкаста «Что случилось» Владислава Горина по обвинению в участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК).

В декабре 2024 года Останкинский суд Москвы оштрафовал Горина на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

В пресс-релизе московской прокуратуры говорится, что журналист «продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве ведущего».

Горин проводит мероприятия, способствующие поддержанию деятельности указанной организации и осуществляет распространение в сети «Интернет» информационных материалов, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации.

Прокуроры направили материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовного преследовании журналиста.

Часть 1 статьи 284.1 УК предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года. В 2024-м власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» в России.